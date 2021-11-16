Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России почти на 4% в 2021 году

Брюссель, 16 ноября. Еврокомиссия подготовила новый прогноз, предусмотрев рост российского ВВП на 3,9% в 2021 году и на 2,6% в 2022 году, ЦМАКП ожидает увеличения объема отечественной экономики на 4,3%.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считает, что ВВП России вырастет на 4–4,3% в текущем и на 1,8–2% в следующем году. Член межведомственной комиссии при президенте РФ, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что «экономическую динамику» 2022 года могут подтолкнуть вверх «возможное смягчение денежно-кредитной политики» и расширение спроса на российский экспорт.

«В принципе, потенциал прироста ВВП составляет сейчас порядка 2,5% в год. Все, что выше, требует структурных сдвигов в сторону более эффективных производств; долгосрочный рост ВВП можно «разогнать» до 3–3,5% в течение нескольких лет, но не быстро, а по мере реализации необходимых мер по развитию инфраструктуры, технологий, соответствующих реформ и т.д.», — сообщил газете «Известия» Белоусов.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,3% до 4,3%. В следующем году организация ожидает роста в 3%. Экономика РФ вернулась к докризисному уровню еще в первом квартале 2021 года, считают специалисты.