Минпромторг выделил «Байкал Электроникс» средства на новые процессоры

Москва, 16 ноября. Компания «Байкал Электроникс» выиграла два конкурса Минпромторга в целом почти на 10 миллиардов рублей на разработку двух новых процессоров.

Теперь предприятие намеревается к 2023 году выпустить устройство для планшетов и ноутбуков, а к 2025 году — для облачных вычислений в дата-центрах, передает «Коммерсант».

Первый — Baikal-L, на разработку которого министерство выделило 3,8 миллиардов рублей, станет базой для ноутбуков как для корпоративного пользования, так и для повседневной жизни россиян. Первые инженерные образцы появятся в 2023 году.

На второй процессор, Baikal-S2 Минпромторг выделил 5,64 миллиардов рублей. Этот чип планируется использовать в дата-центрах для облачных вычислений, первую партию собираются подготовить к 2025 году. Сопоставимые суммы из бюджета получат производители и других российских процессоров.

Недавно ведомство объяснило, почему взлетели цены на арматуру. Цены конечных потребителей резко выросли в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.