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Инфляция в США достигла максимума за 30 лет
Экономика
Инфляция в США достигла максимума за 30 лет
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 16 ноября. Инфляция на территории США достигла максимального уровня за 30 лет. Она перевалила за уровень в 6% в годовом исчислении.

Цены увеличились почти на все группы товаров и услуг. Аналогичная ситуация наблюдается в данный момент в большинстве государств мира. Увеличение цен везде бьет рекордные показатели за десятилетие. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Заявления о временности инфляции от некоторых экономистов и части финансовых властей вызывают все меньше доверия у людей. Если инфляция пришла на долгий период времени, то ее необходимо сдерживать.

По информации американского Бюро трудовой статистики, по результатам октября инфляция составляла 6,2, если сравнивать с этим же месяцев в прошлом году. Этот уровень является самым высоким с 1990 года.

ЦБ недавно оценил влияние инфляции на поведение граждан России. Если люди ждут дополнительного увеличения инфляции, то это через время приводит к повышению спроса в экономике.

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