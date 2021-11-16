Вопрос об ужесточении наказаний за подделку водительских прав рассмотрят в Госдуме

Москва, 16 ноября. Госдума рассмотрит вопрос об ужесточении наказаний за подделку водительских прав. На эту проблему обратил внимание заместитель председателя ГД по безопасности Анатолий Выборный.

Соответствующее обращение он направил в адрес первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина. Также в Госдуме обсудят вопрос о расширении полномочий Генеральной прокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, которые занимаются продажей поддельных прав.

В своем обращении Выборный отметил, что наказание за использование фейкового водительского удостоверения является слишком маленьким. Также он подчеркнул, что в Сети присутствует огромное количество сайтов, на которых есть информация о возможности купить права.

По словам экспертов, граждане России покупают и пользуются поддельными водительскими удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности за это преступление, передают «Известия».

Ранее Минюст России предложил ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Так, граждан могут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в год.