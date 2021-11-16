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Армия
Военный эксперт Болтенков назвал маневры НАТО в Черном море пиар-ходом
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Военный эксперт Болтенков назвал маневры НАТО в Черном море пиар-ходом

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 00:28
Армия
Военный эксперт Болтенков назвал маневры НАТО в Черном море пиар-ходом
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir/Общественное достояние

Симферополь, 16 ноября. Совместные учения НАТО и его союзников в Черном море хоть и завершились, однако силы блока по-прежнему сохраняют присутствие в регионе. При этом главной целью этих маневров является не отработка навыков, а пиар, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В последнее время иностранные самолеты-разведчики сменили модель поведения с наблюдения за российской границей на изучение кораблей Черноморского флота России, находящихся в районе Крыма. При этом, как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, прошедшие учения были «прозрачными» и не угрожали России. Однако, словам Болтенкова, истинные цели блока можно понять, изучив список его задач, передают «Известия».

«Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России», — считает военный эксперт.

Маневры НАТО в Черном море также обсудил с президентом России Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко. По его словам, не стоит поддаваться на провокации блока.

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