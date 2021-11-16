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Четыре пешехода погибли при попытке помочь пострадавшему в ДТП на Ставрополье
Происшествия
Четыре пешехода погибли при попытке помочь пострадавшему в ДТП на Ставрополье
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ставрополь, 16 ноября. Четверо пешеходов погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в Георгиевском городском округе. Согласно предварительным данным, около 18:30 понедельника на 314 километре трассы «Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды» женщина-водитель легковушки из-за технической поломки остановилась у обочины. Она вышла поставить знак аварийной остановки. Двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль MAN, водитель которого попытался избежать наезда на пешехода, зацепил движущийся автомобиль Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.

Спустя несколько секунд на помощь водитель ДТП попытались подойти четверо пешеходов, которые перешли дорогу в неустановленном месте. В результате водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и допустил наезд на пешеходов. От полученных травм они скончались на месте.

«Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив еще двоих пешеходов. У них резанные и скальпированные раны. Также медицинская помощь понадобилась водителю MAN», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье УК «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя виновницы ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате дорожного происшествия на территории Ставропольского края. Все произошло в поселке Иноземцево.

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