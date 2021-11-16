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МЭР предложило увязывать налоговые льготы для компаний с их инвестициями
Общество
МЭР предложило увязывать налоговые льготы для компаний с их инвестициями
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Улучшение качества статистики по капиталовложениям поможет увязать налоговые стимулы для компаний с их инвестициями. Об этом сообщает Минэкономразвития.

«Известия» со ссылкой на презентацию ведомства сообщают, что до конца 2021 года будет организован сбор данных по инвестициям холдинговых структур и проведена работа с теми, кто регулярно не делится информацией с Росстатом. В результате объем «видимых» государством вложений увеличится на 1-2 п.п. Эксперты полагают, что чиновники понимают, что компаниям, которые направляют прибыль, стоит вернуть часть налога на нее.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что прирост инвестиций в 2021 году составит около 3,2%, в том числе из-за неполной отчетности. При этом у Минэкономразвития ожидания оптимистичнее — в районе 4,5%.

Ранее Минфин РФ предложил нефтяникам корректировку налогообложения. Компании должны поддерживать добычу нефть на уровне, который ранее обозначали в своих планах.

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