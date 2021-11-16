Москва, 16 ноября. Минсельхоз предлагает правительству оценивать доступность минеральных удобрений для производителей, и как только она упадет относительно заданного ориентира, фиксировать цены.

Такие меры поспособствовали регулированию этого рынка в долгосрочной перспективе, указано в письме министерства в аппарат кабмина от 1 ноября по данным «Известий».

Рост цен коснулся всех отраслей экономики, информировал Минсельхоз. Это привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15–25%.

В частности, большую роль в этой статистике заняли минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%. Это влечет за собой конкретные риски — изготовителям не хватит минеральных удобрений, потому что последние слишком дороги и недоступны. Это способно снизить урожайность, а затем и производство товаров, полагают в ведомстве.

Недавно Министерство финансов Российской Федерации предложило увеличить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Это предложение прокомментировал президент Владимир Путин, по словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, российский лидер не имеет конкретной позиции по вопросу минимальной стоимости алкоголя.