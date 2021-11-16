Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 01:11
01:05
Политика
Экс-посол ООН Хейли обвинила Байдена в провальной внешней политике
01:04
Общество
Американцы раскритиковали власти США за инфляцию
00:47
Политика
Захарова поговоркой ответила Кулебе на слова о гумпомощи Донбассу
00:45
Экономика
Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России
00:39
Экономика
Средняя доходность инвестиций россиян в фондовый рынок составила 5,4%
00:38
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России почти на 4% в 2021 году
00:31
Технологии
Минпромторг выделил «Байкал Электроникс» средства на новые процессоры
00:30
Экономика
Инфляция в США достигла максимума за 30 лет
00:29
Общество
Вопрос об ужесточении наказаний за подделку водительских прав рассмотрят в Госдуме
00:28
Армия
Военный эксперт Болтенков назвал маневры НАТО в Черном море пиар-ходом
Все новости

Российскую квантовую сеть расширят спутниковым сегментом

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 00:20
Технологии
Российскую квантовую сеть расширят спутниковым сегментом
flickr.com  /  IBM Research

Москва, 16 ноября. Российскую квантовую сеть, соединяющую лаборатории МТУСИ и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» могут расширить спутниковым сегментом, сообщают «Известия».

Спутник формата CubeSat для отечественной открытой квантовой сети планируют запустить в 2023 году. В настоящее время аналогичная сеть с использованием спутниковой связи функционирует только в Китае, сообщает газета «Известия».

Квантовые коммуникации являются одним из основных направлений развития квантовых технологий, сообщил изданию директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков. Такие сети невозможно скрытно взломать, подчеркнул специалист.

«В отличие от обычных систем связи, квантовые сети невозможно скрытно взломать и получить доступ к передающейся через них информации, так как любое проникновение в такие сети оставляет следы на физическом уровне», — сказал Задков.

Благодаря космическим технологиям в будущем защищенная передача данных станет возможна в самых удаленных районах Россия, в том числе в Арктике. Опрошенные газетой специалисты считают, что стране необходимо развивать квантовую спутниковую связь в силу огромных расстояний.

Ранее гендиректор компании IBM Арвинд Кришна сообщил о разработке квантового чипа Eagle, который способен решать задачи, недоступные даже современным суперкомпьютерам. Испытания разработки показали, что чип превзошел по мощностям любую современную вычислительную технику.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Российскую квантовую сеть расширят спутниковым сегментом
космос квантовая сеть квантовые технологии
Комментировать