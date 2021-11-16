Российскую квантовую сеть расширят спутниковым сегментом

Москва, 16 ноября. Российскую квантовую сеть, соединяющую лаборатории МТУСИ и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» могут расширить спутниковым сегментом, сообщают «Известия».

Спутник формата CubeSat для отечественной открытой квантовой сети планируют запустить в 2023 году. В настоящее время аналогичная сеть с использованием спутниковой связи функционирует только в Китае, сообщает газета «Известия».

Квантовые коммуникации являются одним из основных направлений развития квантовых технологий, сообщил изданию директор Института спектроскопии РАН Виктор Задков. Такие сети невозможно скрытно взломать, подчеркнул специалист.

«В отличие от обычных систем связи, квантовые сети невозможно скрытно взломать и получить доступ к передающейся через них информации, так как любое проникновение в такие сети оставляет следы на физическом уровне», — сказал Задков.

Благодаря космическим технологиям в будущем защищенная передача данных станет возможна в самых удаленных районах Россия, в том числе в Арктике. Опрошенные газетой специалисты считают, что стране необходимо развивать квантовую спутниковую связь в силу огромных расстояний.

Ранее гендиректор компании IBM Арвинд Кришна сообщил о разработке квантового чипа Eagle, который способен решать задачи, недоступные даже современным суперкомпьютерам. Испытания разработки показали, что чип превзошел по мощностям любую современную вычислительную технику.