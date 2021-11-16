Росздравнадзор потребовал стандартизировать подсчет антител к COVID-19

Москва, 16 ноября. После утверждения ВОЗ международных единиц (BAU/мл) для подсчета антител к коронавирусу, Росздравнадзор обратился к медорганизациям и создателям тестов, потребовав пересчета.

Из-за того, что ранее антитела считали в разных единицах, эксперты отметили важность стандартизации. Также единая система подсчета антител позволит понять, как защищены люди разных стран.

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса, достаточно 300 BAU. В то же время глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя с точностью определить уровень антител для достаточно защиты, передают «Известия».

Ранее заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №2 Ростовского медицинского университета Галина Харсеева заявила, что не видит смысла в тестах на антитела к COVID-19. Уровень антител ничего не говорит о способностях иммунитета противостоять вирусу, сказала она.