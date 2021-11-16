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Российских морпехов вооружат новыми автоматами АК-12 «Суперкалашниковы»

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 00:14
Армия
Российских морпехов вооружат новыми автоматами АК-12 «Суперкалашниковы»
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 16 ноября. Морская пехота России получит на вооружение новые автоматы АК-12 «Суперкалашниковы». Об этом сообщил источник в Минобороны.

Решение о перевооружении было принято Минобороны России. Первыми автоматы АК-12 получил миротворческий батальон Тихоокеанского флота в Нагорном Карабахе, рассказали в военном ведомстве в интервью «Известиям». Также новое вооружение будет доставлено «черным беретам» Черноморского флота.

Автомат АК-12 является легким, сбалансированным и имеет хорошо отработанную систему отдачи. Он сохранил механическую часть классического калашникова, но получил модернизацию, которая улучшила боевые возможности автомата.

По словам экспертов, АК-12 повысят боевую мощь морской пехоты, так как оружие подходит не только для общевойсковых боев, но и для зачистки зданий и кораблей.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника на учениях в Приморье.

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морпехи автомат ак-12
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