Фотографии могут появиться в сертификатах о вакцинации

Москва, 16 ноября. Фотографии получателей сертификата могут дополнить справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение обсуждали в Минцифры.

Высокопоставленный федеральный чиновник во время беседы с изданием «Известия» сообщил, что это предложение может уменьшить очереди в общественных местах, в которых в ближайшем будущем массово начнут требовать предъявить QR-код.

Благодаря этой инициативе, проверяющим больше не придется сравнивать информации в сертификатах с паспортными данными, добавил собеседник издания. Специалисты подчеркнули, что эта мера действительно способна сделать удобнее проход по кодам. Благодаря этому предложению также может оживиться интерес к Единой биометрической системе, содержащей заверенные фотографии граждан России.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург недавно призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации. По его словам, фальсификации справки является уголовным наказанием.