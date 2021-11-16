Россия сможет достичь допандемийного уровня добычи нефти в 2022 году

Москва, 16 ноября. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что Россию ожидает переизбыток на рынке нефти к началу второго квартала 2022 года с учетом политики смягчения ограничений в ОПЕК+.

Профицит предложения сформируется на фоне низкого сезонного спроса зимой, рассказал Сорокин в интервью Bloomberg TV. Такого мнения придерживаются и международные агентства, такие как МЭА, EIA при Минэнерго США, IHS и другие.

«Это вопрос времени, осталось буквально пара месяцев. И наши расчеты показывают такую же картину», — сказал замглавы.

На рынок поступает все больше и больше нефти из стран ОПЕК+, каждый месяц прибавляется 400 тысяч б/с. На текущий момент речи о дефиците не идет, а в дальнейшем стоит ожидать и переизбытка.

Именно таким образом Россия сможет достичь допандемийного уровня добычи нефти к началу второго квартала 2022 года. Одновременно с этим рост цен на горючее топливо превратился в крупную проблему для Соединенных Штатов Америки.