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Полиция нашла пропавшую семилетнюю девочку в Иваново
Происшествия
Полиция нашла пропавшую семилетнюю девочку в Иваново
pixabay.com  /  Pezibear

Иваново, 15 ноября. Пропавшую в Иваново семилетнюю девочку нашли живой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В понедельник, 15 ноября, УМВД по Ивановской области сообщило о пропаже семилетней девочки. Днем она вышла из детского Дома творчества и не пришла домой. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по данному факту.

«Ее нашли довольно далеко от дома, от места жительства — на улице Куконковых, в районе торгового центра "Евроленд"», — рассказали в УМВД в интервью РИА Новости.

Ребенок находился на остановке общественного транспорта. Прохожие заметили девочку и позвонили в полицию. Один из неравнодушных граждан отвел ее домой, откуда правоохранители и забрали ребенка.

Недавно спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Краснокамском районе Башкирии. Он уплыл на резиновой лодке в неизвестном направлении и не вернулся.

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