Врио вице-губернатора Владимирской области задержали в связи с делом о взятке

Владимир, 15 ноября. Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан в связи с уголовным делом о получении взятки при экс-губернаторе региона, ныне депутате Госдумы Владимире Сипягине.

Вишневского разыскивали в течение дня, после чего чиновник был задержан, сообщает со ссылкой на источник РЕН ТВ. По версии следственных органов, Вишневский получил взятку от застройщика при строительстве школы.

За деньги чиновник якобы пообещал скрыть факт строительства двух лишних этажей у здания. Вишневский не выполнил обещания, после чего застройщик обратился в полицию, уточняет телеканал.

Ранее временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области был назначен депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Александр Авдеев. В прошлом законодатель уже занимал должность вице-губернатора Калужской области.