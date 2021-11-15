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Горбачев оценил переговоры России и США по стратегической стабильности
Политика
Горбачев оценил переговоры России и США по стратегической стабильности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 ноября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду, что российско-американские отношения начнут давать результаты.

Горбачев на конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве подтвердили принцип недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает на сайте «Горбачев-фонда».

«Начат диалог о стратегической стабильности, призванной создать основу для контроля над ядерными вооружениями. Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — заявил экс-глава СССР.

Бывший президент добавил, что все усилия по обеспечению безопасности будут бессмысленны, если правительства и дальше будут вкладывать средства в гонку вооружений. Однако, как он заметил, ядерные державы в последнее время осознали свою ответственность и предприняли первые шаги в правильном направлении.

Ранее аналитики Javan увидели сигналы третьей мировой в маневрах ВМС США в Черном море. В настоящее время Вашингтон активно наращивает присутствие американского военного контингента в Черном море.

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