Москва, 15 ноября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду, что российско-американские отношения начнут давать результаты.

Горбачев на конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве подтвердили принцип недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает на сайте «Горбачев-фонда».

«Начат диалог о стратегической стабильности, призванной создать основу для контроля над ядерными вооружениями. Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — заявил экс-глава СССР.

Бывший президент добавил, что все усилия по обеспечению безопасности будут бессмысленны, если правительства и дальше будут вкладывать средства в гонку вооружений. Однако, как он заметил, ядерные державы в последнее время осознали свою ответственность и предприняли первые шаги в правильном направлении.

Ранее аналитики Javan увидели сигналы третьей мировой в маневрах ВМС США в Черном море. В настоящее время Вашингтон активно наращивает присутствие американского военного контингента в Черном море.