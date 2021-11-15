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Лукашенко провел с Меркель переговоры по вопросу миграционного кризиса
Политика
Лукашенко провел с Меркель переговоры по вопросу миграционного кризиса
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонную беседу. Об этом сообщил источник, близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Главной темой переговоров Лукашенко и Меркель стал миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией. Стороны обсудили пути решения данной проблемы, а также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам. Об этом говорится в материале Telegram-канала «Пул первого».

«Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — сообщил источник.

В последнее время на границе между Польшей и Белоруссией значительно возросло количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. При этом, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова оказать Минску поддержку в данном вопросе в качестве переговорщика.

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беженцы меркель мигранты белоруссия лукашенко германия миграционный кризис
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