Путин и Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС

Москва, 15 ноября. Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой ситуацию на границе Польши и Белоруссии.

Путин и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение состоявшимся 12 ноября телефонным разговором. Главы государств поддержали продолжение диалога по военно-политической тематике и другим важным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили актуальные темы повестки дня, в том числе борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин обратил внимание на провокационный характер американских учений в Черном море.

«С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», — говорится в сообщении.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Путин должен повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами. По словам Мааса, президенту России проще всего использовать свое влияние на белорусского главу государства.