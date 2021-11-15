Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 23:36
23:35
Происшествия
Врио вице-губернатора Владимирской области задержали в связи с делом о взятке
23:30
Шоу-бизнес
Шоумен Барецкий обратился к генконсулу Швеции для признания его отцом Греты Тунберг
23:19
Политика
Горбачев оценил переговоры России и США по стратегической стабильности
22:42
Политика
Лукашенко провел с Меркель переговоры по вопросу миграционного кризиса
22:31
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС
22:14
Политика
Депутат Рады Ионова упрекнула Зеленского в закупках российского угля в 2019 году
22:13
Весь мир
Франция попыталась переложить ответственность за провал в Африке на Мали
21:59
Весь мир
Боевики планируют очередную попытку госпереворота в ЦАР
21:53
Экономика
Нафтогаз будет участвовать в процедуре сертификации «Северного потока — 2»
21:48
Весь мир
Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Все новости

Путин и Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 15 ноября. Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой ситуацию на границе Польши и Белоруссии.

Путин и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение состоявшимся 12 ноября телефонным разговором. Главы государств поддержали продолжение диалога по военно-политической тематике и другим важным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили актуальные темы повестки дня, в том числе борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин обратил внимание на провокационный характер американских учений в Черном море.

«С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», — говорится в сообщении.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Путин должен повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами. По словам Мааса, президенту России проще всего использовать свое влияние на белорусского главу государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин и Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС
путин мигранты макрон
Комментировать