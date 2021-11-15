Депутат Рады Ионова упрекнула Зеленского в закупках российского угля в 2019 году

Киев, 15 ноября. Украинские власти лгут о покупке угля у России, президент страны заплатил Москве 3,7 млрд долларов за поставки топлива в 2019 году, заявила депутат Верховной рады Мария Ионова.

Член партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила с обличительной речью в эфире телеканала «Украина 24». Ионова отметила, что объектом подозрения становятся те, кто покупает электричество у России и Белоруссии. Но украинские власти покупают у Москвы и уголь.

«А 3,7 млрд долларов России за уголь с 2019 года Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают», — подчеркнула Ионова.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что серьезные проблемы начнутся у Украины после прекращения поставок российского угля, так как страна испытывает дефицит этого вида топлива. Он также рассказал о том, как многие муниципалитеты пытаются привлечь внимание Киева к проблеме, объявляя чрезвычайное положение.