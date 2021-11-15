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Франция попыталась переложить ответственность за провал в Африке на Мали
Весь мир
Франция попыталась переложить ответственность за провал в Африке на Мали
wikipedia.org  /  CC0

Бамако, 15 ноября. Французские санкции не решат проблемы Мали, а обострят и без того непростую ситуацию, заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Елисейский дворец намерен наложить ограничения на Мали.

Диоп призвал французских политиков тщательно взвесить все факты, прежде чем подвергать угрозе мирное население республики путем введения неправомерных санкций:

«Мы призываем Европейский союз и других проанализировать ситуацию и изучить этот вопрос с большой осторожностью, а также большим прагматизмом, вместо того, чтобы ослаблять страну, которая уже почти стоит на коленях. Ограничения не являются решением. Мы хотим, чтобы у нас был диалог».

Франция попыталась переложить ответственность за провал в Африке на Мали
Global Look Press / © MFA Russia / via Globallookpress.com

Франция уже пыталась диктовать Москве и Бамако условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе, однако потерпела неудачу. Российские и малийские дипломаты сочли заявления, озвученные министрами Пятой республики в адрес африканской страны, попыткой навязывания одностороннего партнерства и вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Ранее министр обороны Мали полковник Садио Камара заявил, что власти республики считают Россию надежным союзником. Зарубежные СМИ сообщали, что сотрудники «ЧВК Вагнера» работают в стране с августа этого года.

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