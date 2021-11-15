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Боевики планируют очередную попытку госпереворота в ЦАР
Весь мир
Боевики планируют очередную попытку госпереворота в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 15 ноября. Боевики нескольких вооруженных группировок начали распространять в социальных сетях видео с призывом к совершению новой попытки государственного переворота в Центральноафриканской Республике.

Радикалы выпустили серию агитационных роликов на нескольких языках. Бандиты ищут новых соратников, чтобы восстановить силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и дать бой национальной армии ЦАР (FACA), а также ее союзникам.

На видео можно заметить несколько интересных образцов иностранного вооружения. Например, 35-миллиметровый автоматический QLZ-87 Grenade Launcher и однозарядный 40-миллиметровый гранатомет М79 американского производства, ввоз которых запрещен в Центральноафриканскую Республику.

Это является очередным доказательством, что боевикам оказывают поддержку из-за рубежа. Кроме того, обмундирование радикалов подтверждает контрпродуктивность оружейного эмбарго ООН. Санкции препятствуют качественному оснащению правительственных войск, в то время как бандиты не испытывают сложностей в приобретении импортных гранатометов.

Несмотря на широкий иностранный арсенал, бандформирования терпят от национальной армии одно поражение за другим. Бойцы FACA, профессионально обученные российскими инструкторами, продолжают зачистку остатков CPC и восстанавливают безопасность в стране.

Ранее власти Центральноафриканской Республики заявили, что добьются экстрадиции беглых главарей группировок, укрывшихся в соседних государствах. Также они возбудили уголовное дело против 30 боевиков и готовят международный ордер на их арест.

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