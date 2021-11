Боевики планируют очередную попытку госпереворота в ЦАР

Банги, 15 ноября. Боевики нескольких вооруженных группировок начали распространять в социальных сетях видео с призывом к совершению новой попытки государственного переворота в Центральноафриканской Республике.

Various factions of CAR’s loose rebel alliance have released a series of videos in their different languages all calling for Bozize’s reinstatement and vowing to continue the fight. Here’s one of them: pic.twitter.com/zCTTT4QNQT