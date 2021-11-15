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Нафтогаз будет участвовать в процедуре сертификации «Северного потока — 2»
Экономика
Нафтогаз будет участвовать в процедуре сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 15 ноября. Немецкий регулятор BNetzA допустил компанию «Нафтогаз Украина» к участию в процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2», сообщил главы компании Юрия Витренко.

Витренко в октябре заявил, что подал заявку на участие в процессе сертификации. Сейчас компания получила ответ, о чем глава предприятия информировал в своем Facebook.

«Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2"! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA», — говорится в публикации.

Недавно Витренко также высказал мысль, что российский газопровод якобы отстает от украинской газотранспортной системы из-за одного «изъяна». ГТС Украины «намного удобнее» российского трубопровода из-за наличия резерва труб, а также находится в более удобном месте и располагает лучшими возможностями транспортировки. Так, по словам Витренко, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы ГТС Украины «удобнее» российской.

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