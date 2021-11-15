Le Potentiel Centrafricain: Макрон хочет использовать Чад для госпереворота в ЦАР

Банги, 15 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Об этом сообщили аналитики центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain.

«Ситуация в области безопасности находится под угрозой. Жители ЦАР помнят участие чадских наемников в попытке государственного переворота, и до сих пор платят за негативные последствия. Очень часто главари группировок находят укрытие в Чаде. Именно там они разрабатывают планы по свержению центральноафриканских властей. Сегодня мы точно знаем, что Франсуа Бозизе и его высокопоставленные соратники скрываются в Нджамене. Это беспокоит мирное население. Также нам стало известно, что Франция имеет к этому непосредственное отношение. В прошлом именно Париж координировал операцию «Барракуда», в результате которой пало демократически избранное правительство», — говорится в материале.

Аналитики уверены, что главы Пятой республики и Чада встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР. Также корреспонденты уточнили, что визит Махамата Деби не являлся официальной поездкой и политики хотели скрыть факт проведения переговоров.

ФБА «Экономика сегодня» /

На фоне растущей угрозы правительство Центральноафриканской Республики возбудило уголовное дело против 30 главарей группировок, большая часть из которых скрывается в Нджамене.