Население ЦАР заблокировало базу материально-технического поставщика миротворцев ООН

Банги, 15 ноября. Жители Центральноафриканской Республики провели акцию протеста возле склада албанской компании Ecolog. Об этом сообщили корреспонденты Le Potentiel Centrafricain.

«Молодые люди выбрали это место неслучайно. Пока сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) бездействуют и не выполняют мандат, они по-прежнему хорошо живут и питаются.

Именно Ecolog занимается материально-техническим обеспечением миротворцев.

Центральноафриканцы планируют заблокировать склад и посмотреть, хватит ли голодным «голубым каскам» сил на сотрудничество с вооруженными группировками», — говорится в материале.