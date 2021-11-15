Население ЦАР заблокировало базу материально-технического поставщика миротворцев ООН

Банги, 15 ноября. Жители Центральноафриканской Республики провели акцию протеста возле склада албанской компании Ecolog. Об этом сообщили корреспонденты Le Potentiel Centrafricain.
«Молодые люди выбрали это место неслучайно. Пока сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) бездействуют и не выполняют мандат, они по-прежнему хорошо живут и питаются.
Именно Ecolog занимается материально-техническим обеспечением миротворцев.
Центральноафриканцы планируют заблокировать склад и посмотреть, хватит ли голодным «голубым каскам» сил на сотрудничество с вооруженными группировками», — говорится в материале.
Демонстрация стала продолжением череды митингов против продления мандата миссии ООН под лозунгом «МИНУСКА — УБИЙЦЫ». Жители окружили базу МТО картонными гробами и потребовали миротворцев покинуть страну:
«Преступления «голубых касок» давно лишили их доверия населения. У людей возникает вопрос: что МИНУСКА делает в ЦАР? Разве полномочия сотрудников миссии не позволяют им установить мир, ради чего они прибыли к нам в 2013 году? Национальная армия при поддержке союзных сил отвоевала страну за несколько месяцев».
Ранее выяснилось, что с помощью миротворцев компания Ecolog сэкономила на контрафактных поставках около 40 миллиардов долларов. Предприятие ввозило товары в ЦАР без уплаты государственной пошлины.