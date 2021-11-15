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Франция не пригласила правительство Мали на встречу G5 Sahel
Весь мир
Франция не пригласила правительство Мали на встречу G5 Sahel
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 15 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон организует встречу G5 Sahel. Одной из главных тем для обсуждения станет ситуация в Мали, однако на мероприятие не пригласили ни одного представителя африканской республики, сообщает Agora 24.

Париж в очередной раз продемонстрировал пренебрежительное отношение к легитимным властям Бамако, отказавшись обсуждать с ними вопрос, касающийся суверенного государства. Малийское правительство в ответ на решение Макрона сообщило, что проведет в республике собственную встречу, в которой примут участие только те лица, кого напрямую касаются дела независимой страны.

Ранее глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп прибыл на переговоры к российскому коллеге Сергею Лаврову. Стороны обсудили дальнейшее укрепление комплексного сотрудничества.

Также африканский дипломат заявил, что республика нуждается в расширении авиапарка военно-воздушных сил для защиты мирного населения от угрозы радикальных формирований:

«Мы вынуждены сообщить о наших потребностях в оборудовании, в частности, в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала. Кроме того, нам необходима помощь в использовании этого оборудования».

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