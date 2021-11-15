Франция не пригласила правительство Мали на встречу G5 Sahel

Бамако, 15 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон организует встречу G5 Sahel. Одной из главных тем для обсуждения станет ситуация в Мали, однако на мероприятие не пригласили ни одного представителя африканской республики, сообщает Agora 24.

Париж в очередной раз продемонстрировал пренебрежительное отношение к легитимным властям Бамако, отказавшись обсуждать с ними вопрос, касающийся суверенного государства. Малийское правительство в ответ на решение Макрона сообщило, что проведет в республике собственную встречу, в которой примут участие только те лица, кого напрямую касаются дела независимой страны.

Ранее глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп прибыл на переговоры к российскому коллеге Сергею Лаврову. Стороны обсудили дальнейшее укрепление комплексного сотрудничества.

Также африканский дипломат заявил, что республика нуждается в расширении авиапарка военно-воздушных сил для защиты мирного населения от угрозы радикальных формирований: