Банги, 15 ноября. Руководитель центральноафриканской гражданской организации «Ассоциация: Друзья перемен» Роджер Аристид Дазангакпио раскритиковал представителя США при ООН Ричарда Миллса за бездоказательные обвинения россиян в преступлениях на территории ЦАР.

Активист осудил западного политика за тиражирование давно разоблаченных фейков, публикуемых ангажированными СМИ. Также Дазангакпио обратил внимание, что Миллс полностью проигнорировал правонарушения, совершенные миротворцами ООН и боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Глава движения напомнил, что именно благодаря консультативной поддержке россиян национальной армии (FACA) удалось сорвать попытку государственного переворота и ликвидировать основные силы CPC.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Ранее заявление Миллса раскритиковал лидер общественной организации La Synergie Элож Кой:

«Ни в одном из материалов ООН нет ни малейшего доказательства, что упомянутые преступления совершили российские инструкторы. Это набор необоснованных обвинений».

Также слова западного чиновника опроверг глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Руководитель отечественных специалистов призвал власти США и их представителей тщательнее проверять информацию, прежде чем выдвигать необоснованные обвинения.