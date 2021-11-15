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Лидер ЦАР обеспечит военных комфортными условиями для проживания и тренировок
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Лидер ЦАР обеспечит военных комфортными условиями для проживания и тренировок
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 15 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера проконтролировал реконструкцию военно-учебных лагерей национальной армии (FACA) Кассаи и Гард. Часть казарм оказалась разрушена в ходе вооруженных столкновений ВС ЦАР с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (FACA).

Лидер остался удовлетворен ходом восстановительных работ. Глава государства заявил, что намерен предоставить солдатам, героически спасшим страну, комфортные условия для проживания и тренировок.

Обученные российскими инструкторами, бойцы FACA дали отпор радикалам, разгромили основные силы CPC и вернули в республику мир. Местные жители не перестают благодарить защитников родины и союзные силы, поддержавшие ЦАР в сложной политической ситуации.

Сейчас страна находится на этапе комплексного восстановления. Ряд удачных решений Туадера спас государство от разрушения и позволил правительственному аппарату вернуться к многопрофильному развитию всех инфраструктур.

Ранее представитель Африканского союза (АС) Франсуа Бадо поддержал власти ЦАР и пообещал, что комиссия АС окажет республике помощь с реализацией всех инициатив, которые поспособствуют защите граждан от внешних и внутренних угроз.

 

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африка цар
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