Культуролог Пархоменко осудил политику Италии в отношении радикальных противников вакцинации 

Общественный диалог всегда лучше грубой силы и репрессий. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее итальянская полиция провела обыски у 17 участников закрытого ранее Telegram-канала радикальных противников вакцинации и COVID-сертификатов greenpass. Этим людям выдвигаются обвинения в подстрекательстве к преступлениям и неповиновению законам. Напомним, что в Италии введен режим чрезвычайного положения, который на данный момент был продлен до 31 декабря 2021.

«Нам пока не дана развернутая информация, что именно опубликовали на своем ресурсе данные лица. Но возникает вопрос об эффективности противодействия им таким способом, ведь это может вылиться в очень сложный и запутанный юридический прецедент, и непонятно, какой именно общественный резонанс он в итоге вызовет, — заметил Пархоменко. — Дело в том, что Италия, насколько мы помним, была одной из первых стран Евросоюза, по которой остро ударила беда коронавируса».

Культуролог привел мнение доктора юридических наук Татьяны Васильевой в работе «Ответ Италии на пандемию COVID-19: проблемы правового регулирования в чрезвычайной ситуации». Согласно ему, в Италии право граждан на здоровье гарантировано им Конституцией — «однако из-за глобального масштаба разразившейся пандемии данное право невозможно было гарантировать без серьезных ограничительных мер, которые, в свою очередь, нарушили другие конституционные права итальянцев».

Global Look Press / Emanuela Bianconi/Keystone Press Agency

«Более того, Татьяна Андреевна также указывает, что в самой Конституции не прописаны условия введения чрезвычайного положения, хотя и есть серия других ограничительных механизмов. Все это породило неприятную двойственность как в политической, так и в общественной жизни в Италии. Ведь, с одной стороны, эта ситуация показала, что итальянские власти могут более-менее оперативно реагировать на глобальные угрозы и противодействовать распространению пандемии, а с другой — что при подобных ситуациях резко снижается конституционный контроль над действиями властей», — заметил эксперт.

Пархоменко отметил любопытный факт: именно Италия является родиной политического философа Джорджо Агамбена, который «в принципе считает режим чрезвычайной ситуации легитимацией правительства на переход к авторитарному (и даже тоталитарному) режиму управления, причем к которому государственная власть идет с самого начала и апогеем которого является безнаказанное право государства распоряжаться непосредственно физическими телами людей, то есть проводить биополитику (в трактовке этого термина Агамбеном)».

«Я по-прежнему вижу возможность преодоления этой ужасной двойственности только в развитии общественного диалога. Возможно, стоило не блокировать данный Telegram-канал (если, конечно, там действительно не транслировались однозначно противозаконные вещи), а публично развенчивать его, пользуясь государственными ресурсами в СМИ, привлекая к этому вопросу квалифицированных профессионалов и последовательно разбирая недовольства подписчиков того самого канала», — резюмировал специалист.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что иностранные туристы начали отказываться от забронированных на ближайшие даты туров в Россию. Причиной отказов от туров или их переноса стало отсутствие у иностранцев QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса российским препаратом.