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Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» появится в начале 2022 года

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 21:19
Общество
Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» появится в начале 2022 года
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 15 ноября. Минцифры анонсировало новое обновление мобильного приложения «Госуслуги». Оно появится в России в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом рассказал глава ведомства Олег Качанов.

Первая версия мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг появилась в России в 2012 году. Согласно информации Google Play, «Госуслуги» скачали более 50 млн раз.

«Готовим новую версию мобильного приложения "Госуслуги" <...> Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», — сказал Качанов.

Недавно правительство утвердило стратегическую инициативу «Госуслуги онлайн». Она предполагает перевод всех услуг по оформлению справок, льгот и пособий в дистанционный режим с 2024 года.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует разрешить детям младше 14 лет заводить учетную запись на портале «Госуслуг». В настоящее время они не могут самостоятельно регистрироваться на портале, так как у них нет паспорта.

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госуслуги обновление минцифры
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