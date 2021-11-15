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Мексика отозвала посла после выборов в Никарагуа
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Мексика отозвала посла после выборов в Никарагуа
Весь мир
Мексика отозвала посла после выборов в Никарагуа
twitter.com/EmbaMexNic  /  Официальная страница посольства Мексики в Никарагуа

Мехико, 15 ноября. Правительство Мексики отозвало своего посла в Никарагуа Густаво Алонсо Кабреру на консультации. Об этом сообщила представитель страны в Организации американских государств (ОАГ) Луз Елена Баньос.

Баньос выразила «обеспокоенность» выборами, прошедшими в Никарагуа 7 ноября, а также ситуацией с нарушением прав свободы слова.

«В соответствии с конституционным законом по защите и уважению прав человека мы выражаем нашу обеспокоенность из-за политического процесса, который состоялся 7 ноября, особенно в отношении свободы выражения мнений и участия граждан в политической жизни», — сказала она.

Баньос также обратилась к странам — членам ОАГ с призывом найти инструменты «для укрепления демократии» в государстве.

В Никарагуа 7 ноября прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, победу одержала партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим президентом Даниэлем Ортегой, за него проголосовали 74,99% избирателей. На втором месте находится Либерально-конституционная партия (PLC) с 14,4%, за ней идет Никарагуанская партия христианского пути (CCN) с 3,44%.

Страны — члены Организации американских государств (ОАГ) 13 ноября приняли резолюцию о нелегитимности выборов в Никарагуа.

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посол мексика никарагуа
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