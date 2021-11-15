Чемпионат по скалолазанию в Красноярске завершился победой ямальской спортсменки

Красноярск, 15 ноября. Чемпионат России по скалолазанию завершился в Красноярске. Ямальская спортсменка Виктория Мешкова в четвертый раз подтвердила статус победительницы.

Скалолазка Мешкова снова выступила на соревнованиях, где взяла четвертое золото. В этом году спортсменка победила в категории «лазание на трудность». Об этом сообщила пресс-служба федерации скалолазания.

Мешкова добавила очередную награду в копилку: среди ее статусов также значится звание действующей чемпионки Европы. На втором месте оказалась Динара Фахритдинова из Свердловской области. Она завоевала серебро, которое стало шестым за десять чемпионатов. Спортсменка является кандидатом в мастера спорта и призером кубка Европы. Она также входит в состав женской сборной, передает «Север-пресс».