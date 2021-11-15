Ямайка вводит чрезвычайное положение из-за роста преступности

Кингстон, 15 ноября. Власти Ямайки вводят чрезвычайное положение на острове в связи с ростом преступности. Об этом заявил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем видеообращении.

On the advice of the security forces, I have recommended to the Governor General that States of Public Emergency be declared in the St. James, Westmoreland, Hanover, Kingston Central, Kingston East, Kingston West & the St. Andrew South Police Divisions. pic.twitter.com/3J7fg4jTY1 — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) November 14, 2021

Специальный режим вводится в полицейских подразделениях Сент-Джеймс, Уэстморленд, Ганновер, Кингстон-Уэст и Сент-Эндрю Юг. По данным полиции, по состоянию на прошлую пятницу в стране было зарегистрировано около 1,2 тыс. убийств. Рост составил 57% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 392 случая произошли в четырех подразделениях в Кингстоне и Сент-Эндрю.

По словам начальника полиции, генерал-майора Энтони Андерсон, Ямайка страдает оттого, что от «продолжающейся эпидемией насилия», помимо 1,2 тыс. погибших еще 1,1 тыс. человек получили ранения.

Андерсон отметила, что банды ответственные за преступления, финансируются за счет торговли оружием, вымогательств и мошенничества, а также спонсируются иностранными преступными организациями.