Ямайка вводит чрезвычайное положение из-за роста преступности

Кингстон, 15 ноября. Власти Ямайки вводят чрезвычайное положение на острове в связи с ростом преступности. Об этом заявил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем видеообращении.

On the advice of the security forces, I have recommended to the Governor General that States of Public Emergency be declared in the St. James, Westmoreland, Hanover, Kingston Central, Kingston East, Kingston West & the St. Andrew South Police Divisions. pic.twitter.com/3J7fg4jTY1