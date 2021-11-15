Боевики добровольно сдали оружие армии ЦАР в Алиндао

Банги, 15 ноября. Около 20 боевиков добровольно сдались национальной армии Центральноафриканской Республики в городе Алиндао. Об этом сообщили корреспонденты издания 236 Actu.

«Экс-радикалы вышли в населенный пункт после длительных скитаний по лесам. Судя по данным источников, от конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в ближайшее время останется одно название. Пришедшие в Алиндао молодые люди добровольно отправились в жандармерию, разоружились и попросили дать им шанс вернуться к мирной жизни», — говорится в материале.

Экс-боевики рассказали журналистам, что главари бандформирований заставляли их воровать еду, грабить население и убивать центральноафриканцев. Бывшие бандиты устали наблюдать за бесчинствами братьев по оружию и сбежали в леса.

Через некоторое время им удалось добраться до ближайшего города и сдаться правительству. Также они предупредили бойцов национальной армии, что в непосредственной близости от Алиндао скрываются радикалы, которые не желают сдаваться и готовят нападение на мирных жителей.

Ранее сотрудникам неправительственной организации «Надежда» удалось спасти более 100 детей боевиков. Они помогли несовершеннолетним центральноафриканцам вернуться к семьям и проследили, чтобы у них появилась возможность учиться и работать в мирной сфере.