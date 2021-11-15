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Мать Преснякова оценила идею МХАТа поставить спектакль с Ольгой Бузовой

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 20:57
Шоу-бизнес
Мать Преснякова оценила идею МХАТа поставить спектакль с Ольгой Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 ноября. Мать музыканта Владимира Преснякова — младшего Елена призналась, что с интересом отнеслась к экспериментальному решению МХАТа пригласить ведущую Ольгу Бузову на сцену.

Ведущие шоу «Звезды сошлись» затронули тему театра в беседе с участниками — родителями современных знаменитостей. Среди гостей присутствовала мать Преснякова. Она неожиданно благосклонно отнеслась к постановке «Чудесный грузин», где Бузова исполнила одну из главных ролей. Преснякова призналась, что оценила целеустремленность артистки.

«Она же вот и на коньках совсем не каталась, но научилась. Так же и в театре. Она была там с утра до вечера. Мне сам спектакль понравился. Когда ты его смотришь, то будто оказываешься в кино. Она как чувствует, так и играет», — объяснила Преснякова.

Мать артиста также встала на сторону руководства театра. Она отметила, что МХАТу требуются деньги, а Бузовой удалось привлечь молодую аудиторию — собственных подписчиков.

Сотрудничество с Бузовой было недолгим из-за многочисленных скандалов вокруг МХАТа. Однако вскоре после увольнения артистки другие сотрудники начали покидать театр.

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