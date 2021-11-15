Sina: запуск массового производства истребителей Су-57 вызвал панику у военных США

Пекин, 15 ноября. Американские военные бурно отреагировали на новость о начале массового выпуска российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает китайское издание Sina.

Ранее стало известно, что ВКС РФ в следующем месяце получат четыре самолета. При этом к концу 2028 года общее количество Су-57 на вооружении России будет доведено до 76 единиц. Такое увеличение темпов серийного производства истребителей пятого поколения вызвало настоящую панику у военных ВС США, пишет «ПолитРоссия».

По данным журналистов, США также очень задело, что на авиасалоне Dubai Airshow 2021 главной «изюминкой» мероприятия стала презентация новейшего легкого российского истребителя Су-75 Checkmate. Этот самолет может стать сильным конкурентом американским истребителям F-35, а также имеет хорошие шансы в борьбе за выгодные контракты.

«На авиасалоне в Дубае российские истребители Су-75 стали яркой изюминкой», — говорится в статье.

Американские военные очень встревожены, что теряют позиции на мировом рынке. Их бурная реакция объясняется желанием хоть как-то зацепить Россию, констатируют авторы Sina.

Ранее сообщалось, что международная выставка Dubai Airshow проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. На авиасалоне Ростех впервые представил прототип перспективного одномоторного истребителя Checkmate.