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Глава МИД Германии: ЕС откажется от ужесточения санкций против Белоруссии при смене курса
Политика
Глава МИД Германии: ЕС откажется от ужесточения санкций против Белоруссии при смене курса
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 15 ноября. Евросоюз будет готов к отказу от ужесточения санкций против Белоруссии и сможет вернуться к диалогу с ней, когда власти республики сменят курс, рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Соответствующим заявлением он поделился по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что был бы рад тому, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел на уступки. Однако этого пока не происходит, уточнил Маас.

«Если с другой стороны будет уступка, то мы будем готовы быстро вернуться к диалогу», — подчеркнул он.

Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что большая часть беженцев на польско-белорусской границе отказывается переселяться в санатории и в места временного размещения, которые предоставляет Минск. По его словам, мигрантов нужно вывозить самолетами в Германию, передает Национальная служба новостей.

Также Министерство национальной обороны Польши заявило, что всех беженцев, проникших незаконно на территорию государства, задержали. Глава польского ведомства Мариуш Блащак отметил, что минувшая ночь была неспокойная.

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белоруссия ес германия маас
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