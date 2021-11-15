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Депутат Пивненко сообщила о сохранении северных надбавок

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 20:53
Политика
Депутат Пивненко сообщила о сохранении северных надбавок
Невские Новости

Москва, 15 ноября. Жители районов Крайнего Севера не потеряют надбавки после нового указа президента РФ Владимира Путина, сообщила замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

Ранее глава государства подписал указ об отмене документа 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии и Коми к районам Крайнего Севера. Как отметила Пивненко, никто из жителей этих регионов не потеряет ранее согласованных надбавок за работу в условиях Крайнего Севера.

«Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — цитирует депутата РИА Новости.

Депутат Пивненко сообщила о сохранении северных надбавок
Активный отдых Коми /

Пивненко уточнила, что сохраняются государственные гарантии, связанные с пенсионным и социальным обеспечением, а также с оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров.

Как ранее уточнили в пресс-службе правительства Республики Карелия, надбавки к заработной плате как для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сохранятся. Также останутся неизменными и другие льготы, полагающиеся россиянам с северных районов.

Также 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав членов президиума Государственного совета РФ вошел полпред в УрФО Владимир Якушев. Также в него включен губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, передает НСН.

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госдума коми карелия крайний север надбавки пивненко
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