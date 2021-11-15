Мэр столицы ЦАР рассказал о результатах пяти лет управления городом

Банги, 15 ноября. Мэр столицы Центральноафриканской Республики Эмиль Грос Реймонд Накомбо поделился результатами, которых он добился за пять лет на посту главы города. О темпах развития Банги политик рассказал в интервью корреспондентам издания Oubangui Media.

«Когда я занял должность, у мэрии не было ничего. Мы имели только одну служебную машину и два автомобиля связи. Также от предшественников нам досталась многолетняя задолженность по выплате пенсий. Первое, что мы сделали — очистили город от мусора. Потом произвели пересчеты и выплатили пожилым гражданам все полагающиеся им средства. Не менее важной задачей для нас стало развитие транспортной инфраструктуры, чтобы жители Банги не испытывали проблем с перемещением», — сообщил Накомбо.

Мэр рассказал, что тяжелее всего администрации далось обеспечение столицы чистой питьевой водой и электричеством. Также большое количество времени ушло на развитие медицинского и учебного сектора.

Политик опроверг слухи, распространяемые профранцузскими изданиями. Он заверил, что информация о том, что сотрудники мэрии уже три месяца не получают зарплат и готовят забастовку, являются бездоказательными вбросами ангажированных СМИ.

Ранее министр энергетики ЦАР Артур Бертран Пири рассказал, что правительство намерено облегчить доступ граждан республики к питьевой воде.