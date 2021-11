Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине

В Аргентине завершились парламентские выборы. Более 34,3 млн жителей должны были выбрать 127 из 257 членов палаты депутатов и 24 сенатора из 72. По предварительным итогам, лидирует оппозиционный альянс, а президент Альберто Фернандес уже признал ошибки правительства и настаивает на диалоге.

О том, почему оппозиция одержала победу в ключевых провинциях, о реакции власти и последствиях для Аргентины — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Согласно данным после подсчета более 90% голосов, на выборах лидирует оппозиция. Правоцентристский альянс «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) опередил соперников из правящей коалиции в 15 провинциях, включая самую крупную в стране — Буэнос-Айрес, где проживает 12,7 млн жителей.

Лидером голосования в столичном регионе среди депутатов стал аргентинский бухгалтер и политик Диего Сесар Сантилли, набравший 39,8% голосов. За ним следует кандидат от правящей коалиции «Всеобщий альянс» Виктория Толоса Пас с 38,5%. Третью и четвертую строчку делят лидер либеральной партии «Вперед, свобода» (Avanza Libertad) Хосе Луис Эсперт и кандидат от коалиции «Фронт левых и рабочих — единство» (Frente de Izquierda y de Trabajadores — Unidad) Николас дель Кано. Они получили по 7,5% и 6,8% соответственно.

Второй по масштабам регион Аргентины — Санта-Фе с населением 2,7 млн человек — также достался оппозиции. Здесь среди депутатов победил бывший мэр одноименного города, политик Марио Барлета, а среди сенаторов — экс-журналистка Каролина Лосада. Они оба представляют коалицию «Вместе за перемены» и набрали по 40,2 и 40,3% соответственно. Вторую позицию занимают члены «Всеобщего альянса» Роберто Мирабелла и Марселло Левандовски с 31,3% и 32,2% соответственно.

В еще одной крупной провинции, Кордове, тоже вперед вырвалась оппозиция. Среди депутатов там победил представитель альянса «Вместе за перемены», юрист и выходец из левоцентристской партии «Радикальный гражданский союз» (Union Civica Radical) Родриго де Лоредо с 54%. В списке сенаторов лидирует бывший мэр города Кордова Луис Альберто Хуес также с 54%. Вторые места у представителей коалиции перонистских партий «Работаем для Кордовы» (Hacemos por Cordoba) Натали Де ла Сота и Александры Виго. Они набрали по 25% голосов. Члены проправительственного «Общего фронта» Мартин Гил и Карлос Касерио получили по 10% голосов.

Кроме того, оппозиция победила в провинциях Чубут, Мендоса, Ла-Пампа, Корриентес, Энтре-Риос, Жужуй, Мисьонес, Сан-Луис, Санта-Круз. Еще в двух, Неукене и Рио-Негро, жители проголосовали за представителей региональных партий «Народное движение Неукена» (Movimiento Popular Neuquino) и альянс «Вместе мы — Рио-Негро» (Juntos Somos Rio Negro).

Правящему «Общему фронту» удалось прийти к победе в девяти провинциях. В Ла-Риохе среди депутатов лидировала представительница проправительственной коалиции «Общий фронт» Габриэла Педрали: за нее проголосовали 52,4% населения. На втором месте — член оппозиционной партии «Вместе за перемены» Хуан Амадо с 20,23%.

В провинции Чако победу одержал аргентинский писатель и политик, представляющий проправительственный блок, Хуан Мануэль Педрини с 44,33% голосов. Второе место с небольшим отрывом в 42,75% занял оппозиционер Хуан Карлос Полини.

В Тукумане среди депутатов победу одержала нынешний министр здравоохранения провинции Россана Чахла, набравшая 42,15% голосов. За ней следует представитель оппозиционной коалиции Роберто Санчез с 39,94%. Среди сенаторов лидирует аргентинский врач Пабло Йедлин с 41,52%, вторым идет политик Герман Альфаро от «Вместе за перемены».

Также кандидаты от «Общего фронта» победили в Катамарке, Чако, Формосе, Ла-Риохе, Сальта, Сан-Хуане, Сантьяго-дель-Эстеро и Тукумане.

После очевидной победы оппозиции президент Аргентины Альберто Фернандес признал ошибки правительства, призвал оппонентов к диалогу и заявил, что в ближайшее время соберется с представителями партий, чтобы обсудить различные вопросы.

Вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер объявила, что не будет присутствовать в штабе партии, потому что врачи предписали ей отдых. Бывший лидер Аргентины перенесла гинекологическую операцию 10 дней назад. Несмотря на рекомендации по состоянию здоровья, она участвовала в закрытии предвыборной кампании, отмечают местные СМИ.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas.