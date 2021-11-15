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Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Весь мир
Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Федеральное агентство новостей  / 

В Аргентине завершились парламентские выборы. Более 34,3 млн жителей должны были выбрать 127 из 257 членов палаты депутатов и 24 сенатора из 72. По предварительным итогам, лидирует оппозиционный альянс, а президент Альберто Фернандес уже признал ошибки правительства и настаивает на диалоге.

О том, почему оппозиция одержала победу в ключевых провинциях, о реакции власти и последствиях для Аргентины — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Оппозиция лидирует

Согласно данным после подсчета более 90% голосов, на выборах лидирует оппозиция. Правоцентристский альянс «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) опередил соперников из правящей коалиции в 15 провинциях, включая самую крупную в стране — Буэнос-Айрес, где проживает 12,7 млн жителей.

Лидером голосования в столичном регионе среди депутатов стал аргентинский бухгалтер и политик Диего Сесар Сантилли, набравший 39,8% голосов. За ним следует кандидат от правящей коалиции «Всеобщий альянс» Виктория Толоса Пас с 38,5%. Третью и четвертую строчку делят лидер либеральной партии «Вперед, свобода» (Avanza Libertad) Хосе Луис Эсперт и кандидат от коалиции «Фронт левых и рабочих — единство» (Frente de Izquierda y de Trabajadores — Unidad) Николас дель Кано. Они получили по 7,5% и 6,8% соответственно.

Второй по масштабам регион Аргентины — Санта-Фе с населением 2,7 млн человек — также достался оппозиции. Здесь среди депутатов победил бывший мэр одноименного города, политик Марио Барлета, а среди сенаторов — экс-журналистка Каролина Лосада. Они оба представляют коалицию «Вместе за перемены» и набрали по 40,2 и 40,3% соответственно. Вторую позицию занимают члены «Всеобщего альянса» Роберто Мирабелла и Марселло Левандовски с 31,3% и 32,2% соответственно.

В еще одной крупной провинции, Кордове, тоже вперед вырвалась оппозиция. Среди депутатов там победил представитель альянса «Вместе за перемены», юрист и выходец из левоцентристской партии «Радикальный гражданский союз» (Union Civica Radical) Родриго де Лоредо с 54%. В списке сенаторов лидирует бывший мэр города Кордова Луис Альберто Хуес также с 54%. Вторые места у представителей коалиции перонистских партий «Работаем для Кордовы» (Hacemos por Cordoba) Натали Де ла Сота и Александры Виго. Они набрали по 25% голосов. Члены проправительственного «Общего фронта» Мартин Гил и Карлос Касерио получили по 10% голосов.

Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, оппозиция победила в провинциях Чубут, Мендоса, Ла-Пампа, Корриентес, Энтре-Риос, Жужуй, Мисьонес, Сан-Луис, Санта-Круз. Еще в двух, Неукене и Рио-Негро, жители проголосовали за представителей региональных партий «Народное движение Неукена» (Movimiento Popular Neuquino) и альянс «Вместе мы — Рио-Негро» (Juntos Somos Rio Negro).

Девять провинций за правительством

Правящему «Общему фронту» удалось прийти к победе в девяти провинциях. В Ла-Риохе среди депутатов лидировала представительница проправительственной коалиции «Общий фронт» Габриэла Педрали: за нее проголосовали 52,4% населения. На втором месте — член оппозиционной партии «Вместе за перемены» Хуан Амадо с 20,23%.

В провинции Чако победу одержал аргентинский писатель и политик, представляющий проправительственный блок, Хуан Мануэль Педрини с 44,33% голосов. Второе место с небольшим отрывом в 42,75% занял оппозиционер Хуан Карлос Полини.

В Тукумане среди депутатов победу одержала нынешний министр здравоохранения провинции Россана Чахла, набравшая 42,15% голосов. За ней следует представитель оппозиционной коалиции Роберто Санчез с 39,94%. Среди сенаторов лидирует аргентинский врач Пабло Йедлин с 41,52%, вторым идет политик Герман Альфаро от «Вместе за перемены».

Также кандидаты от «Общего фронта» победили в Катамарке, Чако, Формосе, Ла-Риохе, Сальта, Сан-Хуане, Сантьяго-дель-Эстеро и Тукумане.

Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Федеральное агентство новостей /

Президент признал ошибки

После очевидной победы оппозиции президент Аргентины Альберто Фернандес признал ошибки правительства, призвал оппонентов к диалогу и заявил, что в ближайшее время соберется с представителями партий, чтобы обсудить различные вопросы.

«В самые кратчайшие сроки я обращусь к деятелям и политическим партиям, чтобы согласовать повестку. Патриотически настроенная оппозиция должна быть ответственной и открытой к диалогу. Наша страна сейчас нуждается в этом патриотизме. Мы совершили ошибки. Я совершил ошибки. Я обязан вынести из них урок», — отметил он в своем обращении после подведения первых итогов.

Вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер объявила, что не будет присутствовать в штабе партии, потому что врачи предписали ей отдых. Бывший лидер Аргентины перенесла гинекологическую операцию 10 дней назад. Несмотря на рекомендации по состоянию здоровья, она участвовала в закрытии предвыборной кампании, отмечают местные СМИ.

«Мне прописали отдых. Не о чем беспокоиться, но послеоперационный период восстановления затянулся. Поэтому сегодня вечером я не смогу быть в штабе», — написала она в Twitter.

Итоги

Согласно прогнозам, опубликованным на официальном сайте выборов «Общий фронт», по итогам голосования коалиция может получить только девять мест в сенате и 46 в палате депутатов. Таким образом, проправительственный альянс рискует потерять большинство в главном законодательном органе Аргентины. Поражение в 15 провинциях говорит о серьезном переломе для действующего правительства, которое теперь будет вынуждено сесть за стол переговоров с оппозицией и искать компромисс перед принятием каждого закона. Победа региональных партий в Неукене и Рио-Негро — серьезный сигнал для власти страны, с ними также придется договариваться в индивидуальном порядке.

Оппозиционный альянс «Вместе за перемены» лидирует на парламентских выборах в Аргентине
Федеральное агентство новостей /

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