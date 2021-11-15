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Геймеры обрушили рейтинг Battlefield 2042 после предварительного релиза игры
Технологии
Геймеры обрушили рейтинг Battlefield 2042 после предварительного релиза игры
Prt Scr youtube.com  /  Battlefield

Москва, 15 ноября. Релиз игры Battlefield 2042 состоялся 12 ноября, однако первые оценки появились лишь после снятия эмбарго на отзывы. Геймеры прохладно приняли проект.

Пользовательские оценки Battlefield 2042 оказались неутешительными: согласно данным агрегатора Metacritic, средний балл игры составил 2,6. Наименьшую оценку получил релиз на консоль PS4, самый высокий — на PS5. Геймеры обрушили рейтинг игры из-за проблем производительности: многие отметили баги и отсутствие баланса. Кроме того, некоторые пользователи остались без голосового чата во время прохождения.

Сложнее всего игровой процесс дался владельцам Xbox Series X. Так, форум компании оказался завален жалобами на проблемы, в числе которых — неконтролируемое отключение консоли. Разработчики заверили, что уже устранили этот недочет.

Ремастер GTA: The Trilogy также не получил теплый отклик со стороны пользователей. Игра лишь недавно вернулась в продажу после ряда работ по устранению проблем.

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рейтинг видеоигры battlefield 2042
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