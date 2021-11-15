Власти Украины пытаются наладить поставки из США противокорабельных ракет Harpoon

Киев, 15 ноября. Правительство Украины рассчитывает получить от США противокорабельные ракеты Harpoon, сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, Киев уже обратился к Вашингтону с просьбой предоставить боеприпасы для нужд Вооруженных сил Украины. При этом в издании заметили, что ракеты, разработанные компанией McDonnell Douglas могут быть запущены из самолета, с борта корабля, а также подводной лодки.

Ранее, как сообщает телеканал «360», Соединенные Штаты передали Украине партию боеприпасов общим весом порядка 80 тонн. При этом вашингтонские чиновники подтвердили готовность снабжать ВСУ вооружением поражающего действия в рамках нового пакета военной помощи. Позднее об этом также говорил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.