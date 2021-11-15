Кандидатуру депутата Рады Шуляк утвердили на место главы партии «Слуга народа»

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Елена Шуляк стала главой партии «Слуга народа». Ее кандидатуру одобрили на съезде политического объединения.

До политика пост занимал вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко. Однако он покинул должность. О назначении Шуляк рассказала пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

«Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа». Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост», — написала она в Telegram.

Ранее партия «Слуга народа» утратила лидерство в рейтинге популярности украинских политических сил. Наибольшее одобрение у жителей страны, по результатам опроса, вызывает объединение экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».