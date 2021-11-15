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Кандидатуру депутата Рады Шуляк утвердили на место главы партии «Слуга народа»
Политика
Кандидатуру депутата Рады Шуляк утвердили на место главы партии «Слуга народа»
Prt Scr youtube.com  /  IDEALIST.media

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Елена Шуляк стала главой партии «Слуга народа». Ее кандидатуру одобрили на съезде политического объединения.

До политика пост занимал вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко. Однако он покинул должность. О назначении Шуляк рассказала пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

«Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа». Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост», — написала она в Telegram.

Ранее партия «Слуга народа» утратила лидерство в рейтинге популярности украинских политических сил. Наибольшее одобрение у жителей страны, по результатам опроса, вызывает объединение экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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украина шуляк слуга народа
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