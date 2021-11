Боевики захватили город на федеральной трассе в 500 км от столицы Эфиопии

Аддис-Абеба, 15 ноября. Сепаратисты из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) захватили город Милле штата Афар. Населенный пункт находится на крупной трассе, соединяющей порт Джибути и столицу Эфиопии.

After weeks of intense fighting Mille has fallen to the TDF according to multiple sources.



Mille is in Afar State and straddles the Addis-Djibouti highway.



This effectively cuts off two critical aerial routes that sustain Addis.