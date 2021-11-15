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Боевики захватили город на федеральной трассе в 500 км от столицы Эфиопии
Весь мир
Боевики захватили город на федеральной трассе в 500 км от столицы Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 15 ноября. Сепаратисты из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) захватили город Милле штата Афар. Населенный пункт находится на крупной трассе, соединяющей порт Джибути и столицу Эфиопии.

Фактически под контролем боевиков оказался кратчайший путь в Аддис-Абебу, что сильно накалило ситуацию в республике. Захвату Милле предшествовало несколько недель ожесточенных боев, в результате которых у радикалов получилось закрепиться практически в 500 километрах от столицы страны.

Ранее главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявил, что гражданская война в Эфиопии скоро закончится. Также он предупредил правительство и национальную армию о приближении нового наступления радикалов.

По словам боевика, силы сепаратистов готовы к финальной атаке на Аддис-Абебу. Однако охранный кордон вокруг столицы не сообщал о прорыве бандформирований. Граждане республики не поверили Мару и сочли это очередной попыткой запустить дезинформационную кампанию для запугивания мирного населения.

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