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Правительство России одобрило создание Объединенной системы ПВО с Таджикистаном
Армия
Правительство России одобрило создание Объединенной системы ПВО с Таджикистаном
duma.gov.ru

Москва, 15 ноября. Власти Российской Федерации одобрили соглашение между РФ и Таджикистаном о создании Объединенной системы противовоздушной обороны двух стран. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписали соглашение в Душанбе еще 27 апреля 2021 года.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания РФ соглашение между Россией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что спецназ ЦВО примет участие в совместных учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане. Также недавно на таджикском полигоне Харбмайдон состоялись маневры «Взаимодействие-2021», передает телеканал «360».

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