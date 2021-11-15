Путин назначил губернатора Ямала Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике

Москва, 15 ноября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов стал новым председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам Артюхова, он благодарен российскому лидеру за оказанное доверие. Будущее страны в руках молодого поколения, считает он.

«За молодежью — будущее нашей страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей», — приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова нового главы комиссии Госсовета по молодежной политике.

Работа с подрастающими людьми — одно из важнейших стратегических заданий, резюмировал Артюхов.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в состав президиума Госсовета. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов.