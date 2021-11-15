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ЕС ввел санкции против четырех недавно назначенных сирийских министров
Весь мир
ЕС ввел санкции против четырех недавно назначенных сирийских министров
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 15 ноября. Европейский союз ввел санкции в отношении четырех сирийских министров, недавно занявших свои посты в правительстве.

Обвинения против них, как и в подавляющем большинстве подобных случаев, весьма расплывчаты — европейские власти заявляют об «ответственности» чиновников за мнимые «репрессии в отношении гражданского населения». Пользуясь данным аргументом, ЕС может вводить санкции против любого чиновника, невзирая на его реальные дела, взгляды и даже срок нахождения в должности.

В частности, в этот раз в черный список попали министр внутренней торговли Омро Салим, министр информации Бутрус аль-Халляк, министр труда и социального развития Мухаммад Сейфуддин и государственный министр Диала Баракат — все четверо заняли свои посты лишь три месяца назад.

Подобные меры — лишь очередной шаг в ужесточении санкционного режима, действующего в отношении Сирии. При этом в Евросоюзе, как и на Западе, старательно игнорируют тот факт, что значительная часть ограничений, особенно касающаяся экспорта и импорта энергоносителей или различной продукции, в первую очередь наносит удар именно по уровню благосостояния обычных людей.

В частности, из-за подобных запретов, усугубляющих последствия войны, многие жители с трудом могут себе позволить нормальное питание, не говоря уже о покупке топлива, стоимость которого на черном рынке доходит до доллара за литр: на заправках купить бензин или дизельное горючее почти невозможно из-за острого дефицита. Такая цена при доходах местного населения является попросту неподъемной.

В данном же случае дело ограничилось замораживанием активов министров за рубежом и запретом на поездки в Европу. Всего в настоящее время в черный список ЕС включены 287 сирийских граждан, а также 70 различных ведомств, организаций и банков, которые «извлекают выгоду из своих связей с правительством».

Первые санкции Европейский союз ввел против Дамаска в 2011 году. Они включают запрет на импорт нефти, замораживание активов Центрального банка, хранящихся в ЕС, инвестиционные, а также экспортные ограничения на оборудование и технологии.

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