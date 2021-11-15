Глава МИД Турции впервые посетил Тегеран после избрания нового президента Ирана

Тегеран, 15 ноября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил Иран впервые после вступления Эбрахима Раиси в должность президента Исламской республики.

В ходе встречи с иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном турецкий дипломат заявил о готовности Анкары работать вместе с Тегераном над построением дорожной карты долгосрочного сотрудничества. Абдоллахиян, в свою очередь, сообщил, что «прагматичные правительства» обоих государств обсудили вопросы торговли, экологии, дипломатии, частного сектора, международных отношений.

«Мы надеемся завершить разработку дорожной карты в ходе будущего визита в Тегеран господина [Реджепа Тайипа] Эрдогана, выдающегося президента Турции. <…> Я хотел бы подчеркнуть, что отношения двух стран являются глубокими, историческими и близкими, и при развитии наших отношений мы будем уделять этому особое внимание», — сказал он, не уточнив планируемую дату визита турецкого лидера.

Чавушоглу, начав свой визит с принесения соболезнований по поводу пострадавших при землетрясении вблизи Бендер-Аббаса 14 ноября, отметил, что он всегда видел в Иране «дом друга».

Стороны коснулись темы Афганистана. Турецкий представитель сказал, что взгляды Тегерана и Анкары на афганскую проблему во многом совпадают. Турция, по его словам, крайне обеспокоена гуманитарной ситуацией в стране, управляемой «Талибаном»1 (запрещен в РФ), и считает, что формирование инклюзивного правительства является первым шагом к выходу из этой ситуации.

«Мы готовы сотрудничать по Афганистану. Однако в дополнение к нашему региональному сотрудничеству мы хотели бы улучшить наши международные связи [непосредственно] с Ираном, и сегодняшняя встреча ускорит этот процесс», — добавил Чавушоглу.

Также была затронута тема возрождения ядерной сделки 2015 года. Дипломат от имени Турции одобрил продолжение переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), очередной раунд которых назначен на 29 ноября. По его мнению, восстановление договора может способствовать укреплению региональной безопасности.

The invitation comes as talks are expected to resume on November 29 in Vienna aiming to revive a 2015 nuclear deal between Iran and world powers.https://t.co/7yxaIzHOIe — Kurdistan 24 English (@K24English) November 15, 2021

Чавушоглу осудил США за разрыв ядерной сделки и назвал последовавшие за этим санкции «жестокими».

Упомянутые переговоры по восстановлению СВПД прерваны в июле 2021 года по инициативе Тегерана под предлогом президентских выборов и необходимости формирования новой администрации. Одержавший победу Раиси стал следующим, с кем встретился глава турецкого МИД. Новоизбранный иранский президент заявил, что регион должен решать свои проблемы без стороннего вмешательства, так как оно приводит лишь к нестабильности и напряженности.

«Это верно так же, как и то, что 20 лет присутствия США в Афганистане не привели ни к чему, кроме убийств, кровопролития и разрушений. Стало ясно, что проблемы Афганистана могут быть решены лишь руками его собственного народа с помощью соседей», — сказал он.

В диалоге, помимо прочего, поднималась тема Закавказья. Стороны сошлись на том, что национальные и религиозные связи Турции, Ирана и Азербайджана не должны позволить «некоторым иностранным силам» омрачать их отношения. Здесь явно имелась ввиду недавно наблюдавшаяся напряженность на ирано-азербайджанской границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.