Samsung анонсировала выход Android 12 для своих устройств

Сеул, 15 ноября. Техногигант Samsung запланировал переход устройств на операционную систему Android 12. Компания обнародовала график обновления для смартфонов бренда.

Флагманы Samsung последнего поколения получат новейшую операционную систему на базе Android уже в ноябре. Затем апдейт станет доступен для моделей Galaxy Z, серии Flip, Ultra и Note — пользователи смогут обновить ПО в декабре. В начале следующего года остальные версии смартфонов Samsung перейдут на Android 12.

Новость об обновлении появилась на официальном форуме Samsung Members — представители вывесили график релизов, который затем удалили. Однако пользователь Twitter FrontTron успел сделать скриншот и опубликовал его в своем аккаунте.

One UI 4 (Android 12) Upgrade Notice



This is a translation of the now-deleted official Korean notice in Samsung Members.



Since the notice is deleted atm, details are subject to change.

Please take for references only. pic.twitter.com/qsAL0S6jT7