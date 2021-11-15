Джонсон указал на солидарность британского правительства с Польшей в миграционном вопросе

Лондон, 15 ноября. Соединенное Королевство поддерживает Польшу в ситуации с нелегалами на границе ЕС и Белоруссии, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Политик выступил на фоне усугубления обстановки. На границах Евросоюза собрались тысячи мигрантов, пытающихся проникнуть на европейские территории. Некоторые СМИ и политики указывают на «причастность» России к кризису, Москва решительно отвергает заявления. Джонсон выразил солидарность с Варшавой на пресс-конференции.

«Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидаемо. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция Правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша — мы там», — подчеркнул премьер.

Ранее политолог Евгений Сатановский указал на избрание Европой тактики конфронтации в адрес РФ из-за мигрантов. По словам эксперта, при этом подходе беженцев «ничего хорошего» не ждет.