«Жалею, что у меня только один сын»: композитор Корнелюк откровенно рассказал о своей жизни

Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк 16 ноября отмечает день рождения. Автору песен «Дoжди», «Билет на балет», «Город, которого нет» исполняется 59 лет. В личный праздник Игорь Корнелюк в интервью ФАН объяснил, почему считает, что 99% современных песен — это продукция непрофессиональная, а в шоу-бизнесе правят только деньги, почему онлайн-концерты то же самое, что онлайн-секс. Поделился артист и мыслями, о чем сожалеет в своей жизни и в какую сторону движется с новой цифрой на праздничном торте.

— В последнее время вас редко видно и слышно. Чем же занимается сейчас композитор и певец Игорь Корнелюк?

— Сейчас у меня идет апгрейд студии. Мы занимаемся тем, что меняем оборудование, меняем подключение, системы суммирования, оформляем все это в эстетическом нужном виде. То есть эта возня уже целый месяц идет. И думаю, что еще несколько недель придется потрудиться. Потому что студия — это штука живая. И если ты ее не реформируешь и не обновляешь, то она умирает.

— Игорь Евгеньевич, а как же творчество?

— Весной я закончил большую работу — спектакль в молодежном театре на Фонтанке по Булгакову «Кабала святош». И после этого я дождался, когда уйдут все заказы и занялся студией. Сейчас висит две новые работы, которые начну делать сразу, как только студию приведу в порядок. Что это за работы, я вам говорить не буду, потому что суеверный и говорить наперед не люблю, потому что замечено, что все, что анонсируется, оно не сбывается. А если сбывается, то не так, как хотелось бы. Я очень верю в приметы.

Global Look Press / Lev Sherstennikov/Russian Look

— Почему в отличие от других артистов вы не принимаете участие в популярных музыкальных шоу и не ходите экспертом на федеральные каналы?

— Там без меня хватает, кого показывать. Понимаете, когда я начинал этим всем заниматься — это еще была старая советская эстрада, и я тогда начинал писать песни, мне даже в голову не приходило, что я этим буду зарабатывать или я хотел прославиться. Это просто то, что было внутри, то из меня и выходило. Хотелось это выплеснуть наружу. А сейчас творчество превратилось в шоу-бизнес. И мне не всегда хочется заниматься тем, чем занимаются все, понимаете. Ведь сейчас песни пишут все, кто может, кто не может, у кого есть талант, у кого нет таланта. Современное развитие технологий позволяет даже немузыкантам заниматься музыкой. И я такой человек, который любит делать то, что не любят делать другие. Меня сейчас больше интересуют какие-то академические жанры, и я больше работаю в кино, театре.

— А как вам шоу-бизнес и все, что там происходит, как вы оцениваете современных исполнителей и их музыку, Моргенштерна, например?

— Я не буду переходить на личности. Понимаете, какая штука, я музыкант и очень люблю музыку. На мое ощущение слуховое: все, что сейчас происходит в музыке, — это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку и уж тем более не эстраду, а я слушаю Вагнера, я слушаю Малера, Чайковского, Моцарта, Шостаковича и Прокофьева. Их музыка — это искусство. А шоу-бизнес — это отдельная история. Это просто бизнес. И появился новый институт для нашей страны — это институт продюсирования. А продюсер всегда хочет при минимальном вложении денег получить максимальную отдачу в предельно короткий срок. Поэтому вся такая история она не моя.

Global Look Press / Lev Sherstennikov/Russian Look

— Время, в котором мы сейчас живем, какое оно лично для вас?

— Знаете, какая штука, с одной стороны, научно-технический прогресс, благодаря которому появились новые средства коммуникации и все эти цифровые технологии, мобильные платформы и социальные сети, — это, конечно, здорово. Но мое ощущение, что человечество за последние 20 лет изменилось больше, чем за 300 лет до этого. Мы совершенно перестали читать. Мы стали обществом тотального потребления. Знаете, когда появились все эти новейшие технологии, то с одной стороны, это здорово и удобно. Но с другой стороны, перестали, на мой взгляд, стремиться к знаниям. Знания — это самый большой капитал, который есть у человека. А зачем эти знания сейчас нужны, если открываешь Google и на все вопросы моментально выходит ответ. Вроде бы удобно, да. Но это неправильно, ведь мы глупеем. Мы больше не тратим сил на поиски информации и знаний.

— А технологии современные оказали позитивное влияние на музыку?

— Однозначно нет. Теперь все доступно в социальных сетях. И получается, что предложение абсолютно превышает спрос. Никакого труда не доставляет получить на мобильном телефоне ту или иную музыку. Мы в юности музыку добывали, мы ее доставали. Я уж молчу про Средневековье, когда Бах, чтобы послушать знаменитого по тем временам органиста Дитриха Букстехуде, прошел 40 километров пешком в одну сторону, а потом в другую. То есть нужны какие-то усилия. Ровно так же, как воспринимать искусство. Для того, чтобы его воспринимать, требуются усилия со стороны человека воспринимающего. А люди теперь стали другими — они не хотят напрягаться и тратить силы ни на что. И мне кажется, что это неправильно. Но я ничего с этим не могу сделать, ведь понимаю, в каком мире живу. Остается только смириться с этим. Например, такой жанр, как песня, он терпит просто чудовищную деградацию. На мой взгляд, песня как жанр умерла. Из-за того, что этим стали заниматься все. И 99% продукции этих песен — это продукция непрофессиональная. У человека нет ни навыков, ни таланта, и это просто такое самовыражение. Происходит тотальная всеобщая дезориентация, и как следствие деградация, ведь этим занимаются все.

— Продолжая разговор о реальности, нельзя не упомянуть COVID-19. Он как-то изменил вашу жизнь?

— У меня произошла переоценка каких-то вещей, к которым я относился, как к данности. Теперь простое пожелание здоровья приобрело для меня сакральный смысл, потому что реально все поняли, что ходим под этой опасностью. Когда был первый локдаун и самоизоляция, мы сидели дома и я давал онлайн-концерты. И должен сказать, что это шизофрения полная. Потому что я сидел дома, играл на рояле и пел все для своего любимого телефона. При чем было непонятно — тебя слушают или не слушают, нравится или не нравится. Потому что любое выступление без обратной связи оно бессмысленно. Мне звонит знакомый журналист потом и говорит, что, мол, Игорь, это круто, это новая форма и это надо всячески культивировать. А ему ответил, что старик, а ты пробовал когда-нибудь сексом заниматься онлайн? Так вот удовольствие то же самое. Возвращаясь к самому COVID-19, он сильно изменил мое здоровье. Мы переболели всей семьей. И осложнения получили всей семьей.

Невские Новости /

— Что входит в ваш набор счастливой жизни: счастье по Корнелюку это?

— Счастье — это идеальная категория. Поэтому она не достижима. Это как смысл жизни. Человек всю жизнь проживая, пытается понять, в чем смысл. И так же человек живя, он всю жизнь стремится к счастью. А оно не достижимо, именно абсолютное счастье. И, наверное, счастье в конечном итоге заключается в том, что ты к нему просто бесконечно стремишься. Всю жизнь пытаешься его понять, постичь и к нему прийти. И поскольку жизнь — это движение, то, наверное, это движение к счастью. Это и есть, собственно говоря, смысл жизни.

— О чем вы жалеете до сих пор?

— О многом жалею. Жалею, что у меня только один сын. Если бы их было штук 18, то было бы хорошо. Я понимаю, что нам с женой было тяжело в свое время, но вот теперь я жалею, что у нас только один ребенок. Также я жалею, что не изучал много иностранных языков в школе и в консерватории. Я жалею, что в детстве учился играть только на фортепиано. Если бы была возможность отмотать жизнь и пережить заново, то я бы все это исправил.

— Как вы себя ощущаете с цифрой 59 на праздничном торте? Новая цифра как-то изменит вас?

— Ну, старше и старше. Знаете, с возрастом ты начинаешь многое понимать: ярче, и лучше, и очевиднее. Думаю, жизнь справедливо устроена, что ты эти вещи, которые понимаешь сейчас, не понимал в молодости. Потому что если бы ты это понимал в молодости, то ты бы не экспериментировал и многим бы не занимался вообще. В том числе это касается и профессиональных вещей. Так устроена жизнь. 59 и 59! Чем занимался, тем и буду заниматься — музыкой. Меня уже не переделать, и я буду до последнего своего дня жизни заниматься музыкой.